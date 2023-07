A Seleção Brasileira feminina voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira em Gold Coast - madrugada no Brasil -, visando a preparação para a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Após bater a China em jogo-treino por 3 a 0, as atletas convocadas pela sueca Pia Sundhage realizaram uma pequena recuperação do encontro.