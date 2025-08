Com Marta no banco, Arthur Elias define escalação do Brasil para final contra a Colômbia Kerolin, Gio e Dudinha formam trio de ataque

Marta comemora gol de pênalti diante do Uruguai, pela semifinal da Copa América Feminina. (Foto: CONMEBOL/Divulgação)