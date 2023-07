Se no começo do ano o Tricolor passou por um período difícil, com uma sequência ruim e uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, o resultado desta quinta-feira (13) trouxe uma nova esperança: o São Paulo pode voltar a sonhar com conquistas importantes e, quem sabe, até mesmo com a conquista de um título inédito. O desempenho convincente contra o Palmeiras na Copa do Brasil mostrou a capacidade e o potencial da equipe, renovando a confiança dos jogadores, comissão técnica e torcedores. Agora, o São Paulo terá a oportunidade de se consolidar ainda mais e lutar por grandes conquistas.