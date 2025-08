A Colômbia busca seu primeiro título da Copa América Feminina diante do Brasil, neste sábado (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito. Para erguer a taça, as colombianas precisam superar o Brasil pela primeira vez na competição.

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em oito partidas, com dois empates e seis vitórias brasileiras. Na final de 2022, a Colômbia ficou com o vice-campeonato após o Brasil vencer por 1 a 0 com gol de Debinha. A maior goleada entre as equipes foi uma goleada do Brasil por 12 a 0 em 2003, enquanto os únicos empates foram nas edições de 2014 e 2025.

Campanha colombiana nesta edição

As Cafeteiras chegam à final desta edição do torneio após finalizar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 8 pontos. Ne semifinal, encarou a Argentina, e as equipes empataram sem gols no tempo normal, e nas penalidades iniciais, cada seleção desperdiçou uma cobrança.

Retrospecto de Colômbia e Brasil na Copa América

2025

25/07/2025: Brasil 0-0 Colômbia - Copa América Feminina 2025

2022

30/07/2022: Colômbia 0-1 Brasil - 2022

2018

22/04/2018: Brasil 3-0 Colômbia - 2018

2014

28/09/2014: Colômbia 0-0 Brasil - 2014

2010

19/11/2010: Brasil 5-0 Colômbia - 2010 11/11/2010: Colômbia 1-2 Brasil - 2010

2003

27/04/2003: Brasil 12-0 Colômbia - 2003

1998

05/03/1998: Brasil 12-1 Colômbia - Copa América Feminina 1998

Confira as informações do jogo entre Colômbia x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia x Brasil - Final

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Casa Blanca, em Quito

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)