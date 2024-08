Convocação da Seleção: quem são os favoritos da era Dorival; veja números

Dorival Júnior comandará seus dois primeiros jogos do Brasil pelas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 23/08/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Júnior faz nesta sexta-feira, 23, a partir das 11h30, a convocação da Seleção para os dois próximos jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Será a primeira convocação de Dorival para o torneio qualificatório, no qual a Seleção ocupa apenas a sexta colocação. A cobertura do Lance! começa às 11h.

Assim como aconteceu nas duas convocações anteriores, para amistosos em março e para a disputa da Copa América no meio do ano, Dorival Júnior deverá apostar em uma equipe heterogênea, formada em parte por atletas com bagagem na Seleção Brasileira, e em parte por caras novas.

Alguns nomes são dados como certos para esta convocação da Seleção, casos do trio do Real Madrid Vinicius Júnior, Rodrygo e Eder Militão. Endrick, presente nas convocações anteriores de Dorival e principal artilheiro do time com ele, com três gols marcados até aqui, também deve aparecer.

Mas são os jogadores que têm se destacado no futebol brasileiro que guardam a maior parte da expectativa. Luiz Henrique, em grande fase no Botafogo, e Estêvão, a nova joia do Palmeiras, estão entre os favoritos.

Outros que atuam no futebol nacional e que já tiveram oportunidades na Seleção Brasileira têm chances de voltar, casos de Pedro e Ayrton Lucas (do Flamengo), e André (do Fluminense).

Vinicius Jr. é um dos principais nome da Seleção Brasileira (Foto: Buda Mendes/AFP)

Base deverá ser mantida na convocação da seleção

Dorival Júnior repetiu 19 nomes entre a primeira e a segunda convocações. Houve cortes por lesão nas duas listas, mas é inegável que ele tem procurado montar uma base.

No gol, Alisson não esteve na convocação da Seleção para os amistosos de março, mas foi titular na Copa América e vem sendo o goleiro da seleção há mais de oito anos. Danilo esteve nas duas listas de Dorival Júnior, e foi o capitão do Brasil no torneio continental.

Setor mais criticado do time na Copa América, o meio-campo é a grande incógnita desta convocação. Isso porque Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá estiveram nas duas listas anteriores do técnico, o que demonstra alguma convicção de Dorival nesses atletas. Ninguém duvida, contudo, que Casemiro possa voltar ao time.