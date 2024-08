CBF define palco da Supercopa Rei 2025; veja os detalhes

Mangueirão será a sede da Supercopa Rei 2025(Fernando Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 18:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quinta-feira (22), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o governador de Belém, Helder Barbalho, anunciaram que o estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, será o palco da Supercopa Rei 2025 e uma das sedes da Copa do Mundo feminina de 2027.

Conhecida por ser o pontapé inicial da temporada de clubes brasileiros, a competição reúne o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ambas as equipes se enfrentam em jogo único e em campo neutro, para decidir quem é o super campeão em solo nacional.

Na atual temporada, o título do torneio ficou nas mãos do São Paulo. O clube paulista derrotou o Palmeiras, nos pênaltis, e arrecadou R$ 10,5 milhões de premiação pela conquista. No ano anterior, o Verdão tinha conquistado o Brasileirão, enquanto o Soberano havia conquistado a Copa do Brasil.

A Supercopa Rei em 2025 chegará à sua oitava edição. Além do São Paulo, outros cinco clubes já ganharam a disputa: Flamengo (duas vezes), Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG e Grêmio.