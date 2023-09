Após o fim da parceria, o treinador foi um dos profissionais escolhidos para seguir no trabalho, desta vez vinculado apenas do Timão. No total, considerando a passagem no clube com e sem parceria, Arthur Elias conquistou quatro Brasileirões (2018, 2020, 2021 e 2022), três Libertadores (2019, 2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2016), uma Supercopa (2022), uma Copa Paulista (2022) e três Paulistões (2019, 2020 e 2021).