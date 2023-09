- Não sei explicar o que estou sentindo, chorei com minha família e chorei com minhas amigas. Parece minha primeira convocação. Mais do que isso, eu estou muito feliz de poder realizar o sonho do meu filho de me ver representando o meu país e usando essa camisa. Muito obrigada a todos que sempre acreditaram na minha volta e no meu potencial. Obrigada ao meu clube, profissionais e atletas por estarem comigo. Agradecer ao meu Staff pessoal e minha assessoria. E muito obrigada a nova comissão técnica por acreditarem no meu trabalho - escreveu a jogadora.