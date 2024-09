Confira o desembarque da Seleção Brasileira no Paraguai

Copiar Link

Publicada em 09/09/2024 - 20:35 • Luque (PAR)

*Por Luiza Oliveira, especial para o Lance! de Assunção

A Seleção Brasileira foi recebida por um grupo de torcedores na chegada ao Paraguai, onde enfrenta os donos da casa, nesta terca-feira (10), no Estádio Defensores del Chaco, em partida válida pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A delegação já está hospedada no hotel.

Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira (10) (Foto: Reprodução/Lance!)

Cerca de 40 torcedores fizeram plantão desde cedo na porta do hotel onde o time está hospedado, em Luque, a cerca de 15 km da capital Assunção. Um grupo de brasileiros que estudam medicina em Assunção estava esperançoso.

- É uma emoção, parece que a gente se sente um pouco mais perto de casa. Muito especial - disse estudante Mariana Gonçalves que veio acompanhada do marido e dos dois filhos.

- É uma emoção enorme a gente poder estar fora do país e ainda assim prestigiar nossa seleção aqui no Paraguai. Na aula os professores vão dar uma moral. Vão reconhecer - disse a estudante Lanai Monteiro.

Vini Jr era o jogador mais celebrado entre os presentes. Mas todos também queriam ver as jovens promessas Endrick, Estevão, além do goleiro Alisson.

- Não desistiremos, somos brasileiros - brincou Lanai.

Quem também esteve feliz em ver os ídolos de perto foram duas famílias brasileiras que moram em Assunção. Apesar disso, eles não conseguiram muito acesso.

Mesmo com o carinho do fãs, o clima foi diferente de Curitiba, em que torcedores se aglomeravam no hotel durante todo o dia em busca de um registro, uma foto ou autógrafo.

Seleção chegou em Luque, no Paraguai, nesta segunda-feira (9) (Foto: Reprodução/Lance!)

O Brasil enfrenta o Paraguai terça-feira, às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção precisa de uma vitória para melhorar sua classificação na tabela da competição.

O Brasil ganhou um fôlego com a vitória sobre o Equador, sexta-feira, em Curitiba. Agora, ocupa a quarta colocação, com 10 pontos. Já o Paraguai está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, tendo em vista que é o sétimo colocado, com seis pontos.