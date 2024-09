Vitor Roque foi criticado pelo gol perdido em amistoso pela Seleção sub-20 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro

Com dois jogadores a mais, a Seleção Brasileira venceu o México por 3 a 2 em amistoso sub-20 neste domingo (8), em São Januário. O jogo ficou marcado por uma grande chance de gol desperdiçada pelo atacante Vitor Roque, no primeiro tempo. O lance da joia brasileira do Real Betis chamou atenção do jornal espanhol 'Marca' que caracterizou o erro como 'grosseiro'.

Após sair sozinho na frente do goleiro, o brasileiro driblou o defensor, mas demorou demais a finalizar. Com a chegada dos defensores adversários, o atacante se enrolou e acabou desarmado. O jogo estava empatado por 2 a 2 com o México com dois jogadores a menos, até um gol contra dar a vitória ao Brasil no último minuto.

<br>(Foto: Reprodução/Site Marca)

Apesar do gol perdido por Roque na Seleção ter sido considerado absurdo pelo 'Marca', ainda segundo o mesmo jornal, o jogador 'teve um ótimo desempenho, marcando dois gols'.