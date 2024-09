Mansão de pentacampeão pela Seleção Brasileira vai a leilão após decisão da Justiça

Mansão de ex-jogador vai a leilão na próxima semana (Foto: Nelson Almeida/LANCE!Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 17:46 • São Paulo (SP)

A mansão do ex-jogador Cafu, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, será leiloada na próxima semana após a Justiça rejeitar recurso do ex-jogador para cancelar a decisão. Segundo o "UOL", o leilão do imóvel, que fica em Barueri, ocorre dia 16 de setembro e terá lance mínimo inicial de R$ 40 milhões.

A defesa de Cafu argumentou que o prazo entre a homologação do leilão e a realização do mesmo não foi "razoável", impedindo que o ex-jogador tentasse entrar com uma liminar. Contudo, o pedido da defesa não foi aceito pela juíza Daniela Nudeliman Guiget Leal, da 1ª Vara Cível de Barueri.

A primeira rodada do leilão ocorre às 14h e caso não seja feita nenhuma proposta, outra rodada será realizada às 15h, com o preço do imóvel reduzido pela metade. O bem do ex-jogador tem 2.581 m², quatro andares, seis suítes, piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.

Relembre o caso

A ação que levou a propriedade a leilão é referente a um processo aberto pela empresa Vob Cred Securitizadora em fevereiro de 2018. Cafu é cobrado por uma dívida que supera R$ 10 milhões. O ex-jogador não nega a dívida e tenta evitar o leilão da mansão, onde mora atualmente com a família.