Com um a menos, Brasil vence Uruguai na estreia do Hexagonal do Sul-Americano Sub-20

Com um jogador a menos, o Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0 na estreia do Hexagonal do Sul-Americano Sub-20, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Ex-meia do Corinthians e atualmente no Zenit, Pedrinho foi o autor do único gol da partida aos 28 minutos da segunda etapa.

Com o triunfo, o Brasil ocupa a vice-liderança provisória do Hexagonal do Sul-Americano Sub-20 com a mesma pontuação da Argentina, que venceu o Chile por 2 a 1 e ocupa a liderança pelo fato de ter marcado mais gols. Por outro lado, a Celeste ocupa a lanterna da competição. Nesta fase, quatro equipes se classificarão para o Mundial Sub-20, além do Chile.

Como foi a partida entre Uruguai e Brasil?

Na etapa inicial, o Uruguai começou assustando com um cruzamento na área de Lavega em que nenhum atacante da Celeste conseguiu cabecear e abrir o placar, enquanto a zaga do Brasil afastou o perigo. No entanto, a equipe de Ramon Menezes dominou as principais ações e criou sua melhor chance aos 15 minutos com Rayan fazendo boa jogada individual pelo lado direito da área e finalizando na trave de Kevin Martínez. Apesar do domínio, a Seleção não conseguiu criar chances claras de gols, mas o adversário deixou o primeiro tempo sem finalizar.

No segundo tempo, o Brasil voltou melhor e quase abriu o placar em linda tabela entre Gustavo Prado e Nathan Fernandes, em que o centroavante foi acionado na área e bateu rasteiro para boa defesa de Martínez. Mas logo na sequência, Arthur Dias recebeu seu segundo cartão amarelo na partida e foi expulso aos 11 minutos. O Uruguai aproveitou a superioridade e quase marcou um gol com Rodríguez, mas o zagueiro Iago impediu a bola de entrar. E apesar da inferioridade numérica em campo, Pedrinho foi lançado pelo lado esquerdo do campo em um contra-ataque, bateu com força e contou com grande contribuição do goleiro adversário para balançar as redes e marcar seu gol. Aos 44 minutos da segunda etapa, a Celeste quase deixou tudo igual com Crucci recebendo cruzamento na área, cabeceando firme, mas Felipe Longo fazendo grande defesa para impedir o empate.

O que vem por aí para Uruguai e Brasil?

Na sexta-feira (7), o Brasil volta a campo para encarar a Colômbia, às 17h (de Brasília). O adversário teve a melhor campanha dentre todas as seleções da 1ª fase. Por outro lado, o Uruguai encara a Argentina no mesmo dia, mas às 19h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai 0 x 1 Brasil - Sul-Americano Sub-20

1ª rodada (Hexagonal)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília).

📍 Local: Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN).

🥅 Gols: Pedrinho, 28'/2ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Nathan Fernandes (BRA)

🟥 Cartão vermelho: Arthur Dias (BRA)

URUGUAI (Técnico: Fabián Coito)

Kevin Martínez; Agazzi, Montero (Albarracín), Rodríguez e Patrício Pacífico; Zalazar (Crucci), Helguera e Petit; Alejandro Severo (Lucas Pino), Machado e Lavega.

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair e Arthur Dias; Moscardo, Breno e Pedrinho (Washington); Rayan (Bordon), Gustavo Prado (Paulinho) e Nathan Fernandes (Leandrinho).