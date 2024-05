No aniversário de Gabi, jogadoras e Zé Roberto rasgam elogios à capitã da Seleção Brasileira

Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 19/05/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

A capitã da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Gabi, completa 30 anos neste domingo (19). A jogadora comemorou o aniversário em grande estilo: foi a maior pontuadora na vitória por 3 a 0 do Brasil diante da Sérvia pela Liga das Nações. A ponteira ainda ouviu um lotado Maracanãzinho, palco da competição no Rio de Janeiro, cantar parabéns para ela.

Após a partida, Gabi conversou com o Lance! e contou sobre a experiência especial. As jogadoras Rosamaria e Ana Cristina, além do técnico José Roberto Guimarães, rasgaram elogios à capitã da Seleção Brasileira. Assista às homenagens no vídeo acima.

- Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de voltar para o Brasil e receber todo esse carinho, principalmente no meu aniversário, e acabar o jogo com todo mundo puxando parabéns. Estou jogando fora há cinco anos, então não tenho oportunidade de estar perto da torcida. Eu fiquei muito feliz de jogar a primeira etapa (da Liga das Nações) aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que me identifico muito, e no meu aniversário - disse a capitã, que atua no voleibol turco desde 2019.

Gabi e a Seleção Brasileira encerraram a passagem pelo Rio de Janeiro com 100% de aproveitamento, com vitórias contra Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. A partir do dia 30 de maio, a equipe de Zé Roberto disputa a segunda semana da Liga das Nações, em Macau, na China.