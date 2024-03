(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 23/03/2024 - 09:22 • São Paulo (SP)

Convocado por Dorival Jr para a Seleção Brasileira, Andreas Pereira vive seu melhor momento no Fulham, da Inglaterra. A retomada na carreira passou diretamente pela ajuda de Lulinha Tavares, personal coach que o ajudou a processar e superar o trauma vivido no Flamengo, em 2021.

Andreas Pereira foi o principal vilão na derrota do Flamengo diante do Palmeiras, na final da Libertadores daquela edição. Poucos meses após a decisão, o meia buscou ajuda profissional para lidar com o episódio e retomar a confiança.

- Quando iniciamos o trabalho, estava no ápice da dor. É importante acolher a dor. Ele é inteligente, tinha consciência das suas competências, só não tinha força para virar o jogo. Era necessário blindar algumas coisas. Ele não precisava ler notícias, ver o lance nas redes sociais, isso são gatilhos mentais. O que disparava o sentimento, ele foi bloqueando, se concentrando nas variáveis que ele controlava. Foi um trabalho de dentro para fora, de autoconhecimento e reconstrução. Ele começou a se reencontrar naquele momento e trilhar um novo caminho - contou Lulinha ao Lance!.

Convocado pela primeira vez por Tite, em 2018, Andreas Pereira voltou à Seleção Brasileira após duas temporadas de sucesso no Fulham. O meia sonha em disputar a Copa do Mundo, e Lulinha acredita que o atleta esteja mentalmente preparado para lidar com os desafios de defender o Brasil, que não vence o Mundial desde 2002.

- Ele está pronto. Essas experiências que ele viveu, embora dolorosas, deixaram envergadura mental. Ele está forte e treinado mentalmente. Ele chega para a Seleção Brasileira pronto para esse e outros desafios que virão - ponderou.

Andreas Pereira possui uma identificação muito forte com o Flamengo, e Lulinha avalia que o episódio da Libertadores é “página virada”, e não atrapalharia em um possível retorno ao Rubro-Negro.

- O passado ficou no passado, ele assimilou muito bem e não teria dificuldades em lidar com isso. Ele é totalmente identificado com o Flamengo, e quem sabe um dia volte ao Flamengo. Ele tem as metas e objetivos dele, esse fato é uma página virada para ele - finalizou Lulinha.