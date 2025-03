A comissão técnica da Seleção Brasileira divulgou a numeração dos jogadores para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina. Os confrontos ocorrerão em Brasília e Buenos Aires, respectivamente, a primeira partida nesta quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasilia), no Estádio Mané Garrincha. O jogo contra a Argentina acontecerá na terça seguinte (25), às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

A camisa 10, que seria de Neymar, ficou mais uma vez com Rodrygo, que já a usou na maioria dos compromissos da Seleção, exceto nas datas Fifa de novembro, quando Raphinha herdou a tradicional vestimenta - desta vez, o jogador do Barcelona vestirá a 11. A camisa 9, que foi de Endrick da ultima vez, vai para João Pedro, que deve ser o titular nesta quinta. Estêvão, revelação do Palmeiras, vai vestir a de número 22, a mesma que usou da última vez.

No meio de campo, Gerson, do Flamengo, herda a camisa 8 que foi de Paquetá em novembro. A número 5 segue com Bruno Guimarães, do Newcastle. Na defesa, a camisa 2, que foi de Danilo em novembro, será vestida por Vanderson, do Monaco, enquanto o novato Wesley, do Flamengo, ficou com a 13. Guilherme Arana seguirá com a camisa 6.

Raphinha vestirá a camisa 11 nos jogos contra Colômbia e Argentina (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja a numeração da Seleção Brasileira

Goleiros

1 - Alisson

12 - Bento

23 - Lucas Perri

Defensores

2 - Vanderson

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

6 - Guilherme Arana

13 - Wesley

14 - Murillo

15 - Léo Ortiz

16 - Alex Sandro

Meias

5 - Bruno Guimarães

8 - Gerson

17 - Joelinton

18 - André

21 - Matheus Cunha

Atacantes

7 - Vinícius Júnior

9 - João Pedro

10 - Rodrygo

11 - Raphinha

19 - Endrick

20 - Savinho

22 - Estêvão