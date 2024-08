Sorteio das quartas da Copa do Brasil acontecerá nesta terça-feira (20) (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, será realizado nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Os jogos serão realizados nas semanas do dia 27 de agosto e 11 de setembro. No mesmo período, a Seleção Brasileira disputará dois jogos das Eliminatórias da Copa de 2026.

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, terá que divulgar os 23 convocados para a Data Fifa, até a próxima sexta-feira (23). As atividades começarão no dia 2 de setembro, visando os jogos contra o Equador (6) e Paraguai (10), no Couto Pereira e Defensores del Chaco (PAR), respectivamente.

Os jogadores de Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Juventude, Athletico-PR, Bahia, Corinthians e Vasco, que forem convocados por suas seleções, serão desfalques ou não estarão 100% para os jogos de volta da Copa do Brasil.

Vale lembrar que o último dia de Data Fifa será realizado apenas 24 horas antes da continuação dos jogos da competição nacional.

✅ FICHA TÉCNICA - Copa do Brasil



Sorteio dos confrontos de oitavas de final

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de julho de 2024, às 15h (de Brasília);

📺 Onde assistir: CBF TV, SporTV e site do Lance!.

🗒️ REGRAS

O sorteio não terá separação de potes. Além disso, será permitida a realização de clássicos estaduais. Portanto, todos os envolvidos podem se cruzar nas quartas de final da competição. O mando de campo será definido também através de sorteio.

💸 PREMIAÇÃO

As quartas de final da Copa do Brasil vão render R$ 4,515 milhões aos clubes. A classificação para as semifinais vale mais R$ 9,45 milhões.