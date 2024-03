Tottenham tem interesse na contratação de jogador da Seleção Brasileira, afirma jornal

Atacantes da Seleção Brasileira comemoram gol contra a Coréia do Sul, pela Copa do Mundo 2022. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 08:30 • Londres (ING)

Na busca por opções para o ataque da equipe, o Tottenham deve tentar a contratação de Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, segundo o portal espanhol SPORT. Não é novidade que o jogador de 27 anos está perdendo espaço no clube catalão com a afirmação do prodígio Lamine Yamal no lado direito do ataque. Por este motivo, é pouco provável que o brasileiro fique no clube para a próxima temporada, e o Barcelona, que vive problemas financeiros, não deve se opor a vendê-lo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um retorno ao futebol inglês não está descartado e o Tottenham se coloca como um dos destinos possíveis. Antes de vestir a camisa blaugrana, Raphinha foi um dos grandes destaques do Leeds United entre 2020 e 2022, motivo pelo qual foi vendido pelo alto valor de 58 milhões de euros, além de metas, para o futebol espanhol. Em 21/22, o brasileiro marcou onze gols e deu três assistências em 36 jogos na temporada.

Raphinha em ação pelo Leeds United. (Foto: Leeds United/Divulgação)

Em alta na Inglaterra, Raphinha recebeu sondagens e propostas de diversos clubes na Europa, incluindo o Tottenham, porém, optou por atuar na Catalunha. No Barcelona, o atacante tem 15 gols e 21 assistências em 78 partidas. Além dos Spurs, é altamente provável que o staff do brasileiro receba ofertas da Arábia Saudita: o jogador é um dos grandes alvos do mercado para a próxima janela.

Raphinha possui atributos valorizados pelos dirigentes do Tottenham, além de já ter provado seu valor no futebol inglês. Por isso, o clube está disposto a fazer o investimento pelo atleta, apesar de saber que a pedida do Barcelona será alta.