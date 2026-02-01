É CAMPEÃO! Apesar do susto na estreia, o Brasil mostrou o motivo de ser o maior campeão da Copa América de futsal nos duelos seguintes e manteve a invencilidade. A Seleção Brasileira, então, coroou a campanha impecável com o 12º título do torneio continental ao superar a Argentina. Neste domingo (1º), a final terminou em 2 a 1 com uma atuação impressionante do goleiro Matheus. Veja lance a lance da vitória.

Agora, o Brasil conta com 12 títulos e se destaca como maior campeão da história da Copa América de futsal, enquanto a Argentina se mantém com três. Vale destacar que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

⚽ Como foi a partida entre Brasil e Argentina, pela Copa América de futsal?

O clássico começou com marcação alta do Brasil e muita disputa física, com a primeira falta logo nos segundos iniciais. A Seleção, então, passou a controlar a posse e criou as melhores chances, inclusive em bola parada, até abrir o placar: Rocha escapou da marcação e encontrou João Victor livre, que finalizou e contou com desvio no goleiro da Argentina para marcar.

Na reta final do primeiro tempo, o Brasil manteve o controle da bola, enquanto o goleiro Matheus voltou a aparecer bem em chute de Rosa para garantir a vantagem. Mesmo com o ritmo intenso e ambas as equipes estourando o limite de faltas, o placar não mudou. O intervalo chegou com vitória parcial brasileira por 1 a 0.

O segundo tempo começou com a Argentina mais presente no ataque e com maior posse de bola, criando chances em bolas paradas após erros do Brasil. Mesmo pressionada, a Seleção contou com sequência de grandes defesas de Matheus para manter a vantagem, enquanto Pito quase ampliou em chance parada por Acosta. Os argentinos, então, aumentaram o volume, passaram a usar o goleiro linha e, após insistência ofensiva, conseguiu o empate em jogada trabalhada com os cinco jogadores no ataque.

O Brasil respondeu rapidamente: Dyego atravessou a quadra em jogada individual, a bola desviou na marcação e morreu no gol para recolocar a seleção em vantagem. Nos minutos finais, a Argentina foi para o tudo ou nada, mas Matheus fez nova defesa decisiva e segurou a pressão. Com o controle no último lance, o Brasil confirmou a vitória por 2 a 1 e conquistou o título da Copa América.

Campanha do Brasil no torneio

A estreia do Brasil na Copa América de futsal ficou marcada por um duro empate contra a Colômbia. Com grandes vacilos da Seleção, a partida terminou em 2 a 2. Apesar do início difícil, a segunda rodada da fase de grupos contou com uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

No jogo seguinte, uma atuação de altos e baixos. O Brasil demorou para encontrar espaço na defesa do Chile, mas, quando conseguiu, abriu dois gols com tranquilidade no segundo tempo. Foi na vitória sobre a Venezuela por 2 a 1, o último duelo do Grupo B, que o time brasileiro assumiu a liderança e confirmou a classificação nas semifinais. A Seleção Brasileira chegou aos 10 pontos e ultrapassou a Venezuela (9 pontos) na tabela.

Com uma vitória tranquila contra o Peru, por 4 a 2, a equipe conquistou a vaga na final do torneio. A decisão será, então, contra a Argentina que superou a Venezuela. Um fato notável é que os atuais finalistas, únicos campeões da Copa América de Futsal, reeditam a final pela nona vez na história. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.

Brasil na Copa América de futsal 2026 (Foto: Staff Images/CBF)

Confira o elenco convocado

Posição Atletas Goleiros Matheus, Nicolas e Willian Fixos Marlon e Neguinho Alas Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard Pivôs Pito, Rafa Santos e Rocha

