A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta segunda-feira (31) a data e o local do primeiro jogo da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida contra a Bolívia ocorre no dia 8 de setembro, no estádio Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém no Pará.