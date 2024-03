(Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 21:00 • São Paulo (SP)

O volante Casemiro foi cortado da convocação da Seleção Brasileira por lesão, e o atacante Pepê, do Porto, foi o escolhido por Dorival Jr para ocupar a vaga do volante do Manchester United. O Brasil enfrenta Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

- Acabamos de receber um relatório do Dr. Rodrigo Lasmar. De uma pré-relação feita pela comissão técnica da Seleção Brasileira com 50 nomes, 13 deles já estavam afastados por lesão em seus clubes. Infelizmente, perdemos também Casemiro. Sendo assim, Pepê, do Porto, um atacante de origem e hoje atuando como meia, está convocado - explicou Dorival Júnior.

Pepê em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Staff Images / CBF)

Anteriormente, o técnico da Seleção Brasileira chamou o goleiro Léo Jardim, do Vasco, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e o atacante Galeno, do Porto-POR. O trio foi escolhido para os lugares de Ederson, do Manchester City, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, todos cortados por lesão.

VEJA COMO FICOU A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA:

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Pepê (Porto), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona)* e Vini Jr (Real Madrid).

