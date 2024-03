Luis De La Fuente anunciou convocados para amistoso diante do Brasil (Foto: JOHN THYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 16:47 • Maxdri (ESP)

A seleção da Espanha anunciou nesta sexta-feira (15) os 26 convocados para a Data Fifa do mês de março, que inclui um amistoso diante da Seleção Brasileira no dia 26, no estádio Santiago Bernabéu. Quatro dias antes, a Fúria enfrenta a Colômbia, no estádio Olímpico de Londres.

A principal novidade fica por conta do zagueiro Pau Cubarsí, joia do Barcelona que tem encantado o técnico Xavi e foi eleito o craque do jogo do meio de semana, pela UEFA Champions League. Lamine Yamal, outro jovem do clube catalão que tem se destacado, também foi convocado.

📝 Confira os nomes convocados pela Espanha:



⚽ Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Álex Remiro (Real Sociedad);

⚽ Defensores: Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsí (Barcelona), Le Normand (Real Sociedad), Laporte (Al-Nassr), Pau Torres (Aston Villa), Gayà (Valencia), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Vivian (Athletic Bilbao), Carvajal (Real Madrid) e Jesús Navas (Sevilla);

⚽ Meio-campistas: Rodrigo (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Sancet (Athletic Bilbao) e Alex Baena (Villarreal);

⚽ Atacantes: Morata (Atlético de Madrid), Joselu (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Leipzig), Pablo Sarabia (Wolverhampton) Lamine Yamal (Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal) e Oyarzabal (Real Sociedad)

Pau Cubarsí é uma das novidades da Espanha na convocação para o jogo contra o Brasil (Foto: LLUIS GENE / AFP)