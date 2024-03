Murilo foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 08:36 • São Paulo (SP)

Convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira, Murilo, zagueiro do Palmeiras, pode estrear como titular na equipe comandada por Dorival Júnior.

Apesar de atuar majoritariamente pelo lado esquerdo, posição que conta com a presença de Gabriel Magalhães e Beraldo (canhotos), o camisa 26 do Verdão é destro e já executou diferentes funções no sistema defensivo do Palmeiras.

- Estou muito bem preparado, já venho fazendo os dois lados, toda a minha carreira joguei na direita, na esquerda e também no centro. Na posição que ele (Dorival) me colocar estarei bem preparado - comentou o jogador em entrevista ao Lance!.

Caso Dorival opte por escalar um jogador destro pela direita, Murilo sai na frente na disputa com Fabrício Bruno, atleta do Flamengo convocado - também pela primeira vez - para a vaga do lesionado Marquinhos.

Em reta final de preparação para a disputa da Copa América, a Seleção disputará dos amistosos na Europa. Primeiro, o Brasil encara a Inglaterra, em Londres, no dia 23 de março. Três dias depois, enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu.

Murilo e Endrick foram os dois jogadores do Palmeiras convocados para defender a Seleção Brasileira (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)