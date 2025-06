Carlo Ancelotti se encontra com Dorival Jr. no CT do Corinthians

A Seleção Brasileira está treinando no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians, desde o início da semana, em preparação para o jogo de terça, às 21h45, na Neo Química Arena, diante do Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na tarde deste sábado, o atual técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, encontrou-se com seu antecessor no cargo, Dorival Júnior.

Pela manhã, o comandante do Corinthians liderou o treino do elenco alvinegro. O time enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival Jr. e o auxiliar Lucas Silvestre conversam com a comissão técnica da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Dorival Júnior comandou a Seleção Brasileira durante 14 meses. Ele assumiu o cargo em janeiro do ano passado, após a demissão de Fernando Diniz. No total, foram 16 jogos à frente da Amarelinha, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Ele foi demitido no dia 28 de março, dias depois da derrota por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires.

O técnico de 62 anos acumula passagens por diversos clubes, incluindo Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Ceará e Corinthians.

O título mais expressivo da carreira de Dorival foi a Libertadores de 2022 pelo Flamengo, sendo o primeiro técnico a conquistar o campeonato de forma invicta.

Números de Dorival Jr. na Seleção Brasileira:

16 jogos

7V-7E-2D

58.3% aproveitamento

25 gols

17 gols sofridos