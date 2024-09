Danilo, capitão da Seleção Brasileira, e Gustavo Alfaro técnico do Paraguai, em partida pelas Eliminatórias. (Foto: Daniel Duarte / AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 11/09/2024 - 01:35 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira visitou e perdeu para o Paraguai nesta terça-feira (10), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O único gol paraguaio foi marcado por Diego Gomez, ainda na primeira etapa, aos 19 minutos.

O resultado fez a equipe canarinho perder uma posição em relação à rodada passada, se mantendo com 10 pontos, mas agora na quinta colocação. Mas Venezuela (em sexto, com 10), Paraguai (em sétimo, com 9) e Bolívia (oitava, com 9) se aproximam do Brasil e brigam pelas seis vagas na Copa de 2026.

Após a partida, o lateral e capitão Danilo lamentou pelo resultado da partida e ressaltou o momento de transição de jogadores e técnico da Seleção Brasileira.

– Difícil encontrar a resposta para isso. Acho que a gente tem que ter a humildade de assumir que é um momento de dificuldade. Todos sabemos que é um momento de transição, muitos jogadores novos, jovens. Como eu falei anteriormente, o Vinícius Júnior, por exemplo, é a primeira Eliminatórias que ele está vivendo de protagonista na Seleção Brasileira. Não é fácil, é um jogo diferente. Os jogadores seguram a bola. Enfim, a gente não pode pegar isso como desculpa. A gente tem que encontrar ferramentas para ultrapassar isso e encontrar principalmente os resultados, muito mais do que só dar bem, digamos assim.

Sobre jogo truncado e de marcação muito acirrada por parte do Paraguai

– A gente tem que encontrar ferramentas para vencer além disso. Com tudo isso. Porque essa é uma dinâmica das Eliminatórias, vai ser sempre assim, joga onde for. E a gente não pode se apegar a isso, porque se a gente perder energia com tudo isso, falta energia depois para a gente fazer aquilo que é necessário, que é vencer as partidas. E vencer nas partidas dá tranquilidade, é tudo um ciclo da tranquilidade para treinar melhor, para preparar melhor. E é isso, como eu falei, a gente tem que ter humildade de assumir que é um momento complicado, um momento de instabilidade, que a gente tem que encontrar logo ferramentas para sair desse momento o quanto antes, porque é uma zona muito desconfortável.

Jogadores da Seleção Brasileira argumentam com árbitro em partida contra o Paraguai pelas Eliminatórias. (Foto: Daniel DUARTE / AFP)

Sobre papo do vestiário e sentimento após derrota

– Indignação. Acho que o sentimento é de indignação, de frustração, e não pode ser diferente.

Claro que tem que ter uma tristeza, mas uma tristeza que te impulsiona a melhorar. E é isso que a gente está tentando fazer, está buscando fazer. Claro que, como eu falo sempre, quando eu falei outro dia, não adianta a gente estar aqui a dar explicação, a falar, a buscar argumentos. A gente tem que chegar em campo, vencer e conquistar os três pontos, (2:28) e só assim as coisas podem melhorar.

Sobre Neymar de volta à Seleção Brasileira

– A gente conversa, mas é como ser humano. Espero que ele tenha saúde o quanto antes para poder voltar a jogar futebol. Como eu falei, a gente não pode ficar pensando em quando o Neymar vai voltar. A gente tem que encontrar ferramentas com esse grupo, com esse pessoal, para poder vencer as partidas.

✅ FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 1 x 0 BRASIL

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUINDO - 8ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de setembro de 2024, às 21h30

📍 Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)

🖥️ VAR: Alberto Feres (URU)

⚽ ESCALAÇÕES:

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández; Juan Cáceres, Balbuena, Alderete (Velázquez) e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla, Diego Gómez (Ramón Sosa) e Almiron (Cuenca); Julio Enciso (Riveros) e Isidro Pitta (Alex Arce).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão); Bruno Guimarães (Luiz Henrique), André e Lucas Paquetá (Gérson); Rodrygo (Lucas Moura), Endrick (João Pedro) e Vini Jr