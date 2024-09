Bruno Guimarães em entrevista coletiva antes da partida contra o Equador. (Foto: Guilherme Moreira/ Lance!)







Publicada em 05/09/2024

Nesta quinta-feira (5), o meia Bruno Guimarães cedeu entrevista coletiva para a imprensa em Curitiba, antes do confronto contra o Equador, nesta sexta-feira (6), pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogador prestou solidariedade pela lesão de Pedro e falou sobre voltar à Curitiba pela Seleção Brasileira.

Na última quarta-feira (4), a Seleção perdeu o atacante Pedro durante treinamento. O jogador rompeu o ligamento cruzado e desfalcará o Brasil e o Flamengo por cerca de um ano. Bruno Guimarães falou sobre a lesão do jogador e desejou forças ao atleta.

– Foi dolorosa para todos. Para mim, individualmente, também. Pedro é meu amigo desde os sete anos de idade. Sei o quanto ele trabalhou para estar aqui. Novamente aconteceu essa infelicidade com ele. Primeira vez ainda no Fluminense, e agora de novo. Ia ter a oportunidade de começar a partida, fico triste demais por ele, pelo momento maravilho que ele vinha tendo no Flamengo, também. Éum cara que sente o cheiro do gol, é sem dúvida uma grande perda. Deseja a ele toda força, uma grande recuperação. Disse para ele aproveitar, aproveitar a família dele. Uma grande perda, mas acredito que quem for entrar, quem o Dorival decidir, vai dar conta do recado, e serão dois jogos fundamentais para a gente em termos de tabela.

O que esperar da Seleção na partida contra o Equador

– Um time com muita movimentação. A gente não quer marcar posição. Queremos rodar muito o primeiro, segundo e terceiro homem, até com o Paquetá, para dificultar a marcação deles. Sem dúvida vou ter mais participação no ataque, jogando mais a frente, com mais liberdade para pisar na área. Me sinto confortável em desempenhar essa função. Esperar que dê tudo certo, que possamos fazer um grande jogo e conquistar os três pontos aqui em Curitiba, uma cidade muito especial para mim.

Volta ao CT do Caju

– Vim para a cidade onde eu tenho grandes histórias, onde todo mundo gosta de mim. É algo gratificante. Vim no CT, onde eu morei no CT e tá treinando lá hoje, vi que muita coisa mudou. Quero poder dar a resposta dentro de campo, jogar bem, e sem dúvida ganhar, que é algo fundamental para gente em termos de tabela.

Qual resposta a Seleção Brasileira pode dar para o Dorival Jr.?

– Ganhar o jogo é a resposta que a gente precisa dar. Já vivemos amistosos, Copa América, e agora é a hora de ganhar o jogo aqui. É o mais importante. O Dorival e a comissão têm se dedicado bastante para que a gente possa desempenhar da melhor maneiro possível. Chegou a hora da gente dar a resposta, da gente bater no peito e assumir a responsabilidade. Ninguém vai fazer, ninguém vai facilitar para gente, então temos que mostrar por que somos a Seleção Brasileira.

O que pode aproximar os torcedores da Seleção depois da derrota na Copa América?

– O que vai nos aproximar da Seleção é ganhar os jogos, vencer os desafios e jogar pelo povo mesmo, pela nossa nação. Bater no peito e não deixar nada faltar dentro de campo, se dedicar mesmo, dar carrinho. Fazer com que eles se sintam representados. Quem marca com a camisa da Seleção é quem honra as estrelas aqui no peito. Temos esse objetivo, ganhar, jogar bem. Não existia Seleção Brasileira sem a torcida, sem o povo. Temos que fazer um pouco mais por eles, sim.

O Brasil faz o último treinamento no CT do Caju na quinta (5), no período da tarde. Dorival Júnior fará a estreia na competição após cair nas quartas de final da Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias, com sete pontos em seis jogos, e vem de três derrotas consecutivas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.