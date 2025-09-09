Bruno Guimarães contesta pênalti que decidiu derrota do Brasil para a Bolívia

Bruno Guimarães deixou o campo visivelmente contrariado após o pênalti marcado a favor da Bolívia, que definiu o resultado do jogo desta terça-feira. A Seleção Brasileira perdeu para os donos da casa por 1 a 0, em El Alto, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O volante foi responsável pela falta dentro da área em Fernández, lance que inicialmente não foi assinalado pelo árbitro Cristian Garay. No entanto, após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada.

— Não achei pênalti, o juiz falou que se ele [Fernández] fizesse de novo, daria amarelo. O VAR não tem que chamar, o juiz estava em cima do lance. Minha percepção e do juiz na hora, ele falou que se o cara ficasse se jogando, ele daria o cartão amarelo. Dessa vez o VAR atrapalhou, porque a decisão do juiz era de que não tinha sido pênalti — declarou Bruno Guimarães ao SporTV.

Sobre o desempenho da equipe, o volante destacou a dificuldade em jogar na altitude e a falta de entrosamento de uma equipe com muitos estreantes.

— É uma equipe que jogou pela primeira vez junta, muitos estrearam hoje pela Seleção. Sempre muito difícil jogar aqui, você dá um sprint e demora pelo menos dois minutos pra se recuperar. Buscamos o gol, mas aqui é muito complicado, você joga contra a Bolívia e contra a altitude. Brigamos até o final, já estávamos classificados, equipe completamente nova, mas sempre queremos ganhar com a camisa da Seleção, não foi possível dessa vez. Triste por perder a invencibilidade com o Mister [Ancelotti], mas faz parte — completou o jogador.

Bruno Guimarães foi o único jogador de linha mantido entre os titulares em relação à vitória sobre o Chile. Experiente na Seleção, ele participou da última Copa do Mundo no Catar e mantém a expectativa de conquistar o hexacampeonato.

— Futebol não é uma matemática exata, viemos de Eliminatórias ganhando tudo e não fomos bem na Copa, espero que dessa vez seja ao contrário, vimos o que aconteceu com a Argentina na última Copa. Queremos sempre botar o Brasil no topo, mas o mais importante é o que vai acontecer na Copa, não nas Eliminatórias — afirmou.

A seleção brasileira volta a campo em outubro para amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Em novembro, a comissão técnica planeja enfrentar seleções africanas, enquanto, em março, a ideia é enfrentar equipes europeias já classificadas para a Copa do Mundo.