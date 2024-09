Brasileiros dão “jeitinho” para driblar ingressos caros e se passam por paraguaios

Torcedores brasileiros se passam por paraguaios. (Foto: Luiza Oliveira/ Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro

Luiza Oliveira, especial para o Lance!, de Assunção.

Torcedores brasileiros em Assunção fizeram tanta questão de assistir à Seleção Brasileira in loco que resolveram dar até um "jeitinho brasileiro" para driblar os altos preços dos ingressos cobrados para a torcida visitante. O Brasil enfrenta o Paraguai às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Defensores del Chaco em duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Um grupo de amigos que mora em Ponta Porã-MS, na divisa com o Paraguai, comprou ingressos para um setor do estádio destinado à torcida local.

Isso porque, segundo eles, o ingresso para a torcida visitante custava em torno de 750 mil guaranis (moeda local), algo em torno de R$ 550 reais. Já para a torcida local, as entradas começaram a ser vendidas por 50 mil guaranis no setor mais barato, em torno de R$ 36 reais. Eles não pensaram duas vezes em comprar um ingresso mais em conta.

No entanto, na área destinada à torcida local não é permitido entrar com camisa da seleção brasileira ou com cores que remetem ao adversário do Paraguai. Por isso, antes de entrar no estádio eles fizeram questão de comprar camisas do país local nos arredores do estádio.

– É um valor inviável para nós que moramos na fronteira. Então decidimos comprar o ingresso na torcida do Paraguai e comprar a camisa do Paraguai para assistir ao jogo na torcida do Paraguai. - disse o torcedor Ruliene Souza.

– Vou ficar quietinho 'torcendo pro Paraguai'. Coração brasileiro torcendo pro Paraguai. - brincou.

Axel Cáceres, mais um torcedor brasileiro, concordou sobre os preços dos ingressos.

– É muito injusto, então a gente tem que tentar a sorte. Primeiro tentar entrar e se o Brasil fizer gol, manter o coração quieto. Ficar quietinho. E comemorar de olho fechado.

Jonas chaves também estava com eles. "O Brasil não tá empolgando muito e eu gosto de futebol. Quero ver um bom espetáculo sendo Paraguai ou Brasil".

O Brasil enfrenta o Paraguai, às 21h30 (Brasília), no Defensores del Chaco em busca da segunda vitória seguida nas Eliminatórias após vencer o Equador, sexta-feira em Curitiba. A seleção é a quarta colocada na tabela com 10 pontos.