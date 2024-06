Rivalidade entre Brasil e Paraguai é anterior ao futebol

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 28/06/2024 - 20:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Adversários nesta sexta-feira (28) pela Copa América, Brasil e Paraguai também estiveram em lados opostos no maior conflito armado da América do Sul. Entre 1864 e 1870, os países travaram a conhecida Guerra do Paraguai, que deixou um legado marcante no continente sul-americano.

Causas do Conflito

As causas da guerra foram complexas, envolvendo principalmente a expansão territorial desejada pelo Paraguai. Sob liderança de Solano López, os paraguaios almejavam controlar toda a região da bacia do Prata, mas encontraram resistência significativa do Brasil.

A guerra foi oficialmente declarada após a invasão do Mato Grosso do Sul em 1864, seguida pela captura de um navio brasileiro pelos paraguaios. Em resposta, em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para conter os avanços paraguaios. Após batalhas decisivas como as de Riachuelo, Tuiuti e o Cerco de Humaitá, Assunção, a capital do Paraguai, foi finalmente tomada pelos aliados em 1869, praticamente encerrando o conflito. A morte de Solano López, considerado inimigo pelo governo provisório do Paraguai, em 1870, marcou o fim definitivo da guerra.

Consequências Duradouras

O Paraguai enfrentou consequências severas da guerra, incluindo a devastação de mais de 50% da sua população e a perda de parte significativa de seu território para Brasil e Argentina. No Brasil, o regime monárquico da época saiu enfraquecido politicamente. No Brasil, estima-se que mais de 50 mil pessoas perderam suas vidas.

Estatísticas de Paraguai x Brasil

O Brasil já encarou o Paraguai em 82 oportunidades, com 49 vitórias brasileiras, 22 empates e 11 vitórias paraguaias. No último encontro, em 2022, o Brasil venceu por 4 a 0.

Em jogos da Copa América, a vantagem também é do Brasil, com 13 vitórias brasileiras, 11 empates e sete vitórias do Paraguai. Em campo neutro, mais vantagem do Brasil: 13 vitórias, nove empates e apenas seis derrotas em 28 jogos. Os paraguaios não vencem o Brasil desde 2008, nas Eliminatórias para a Copa de 2010, por 2 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil

2ª rodada - Grupo D - Copa América



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 28 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARAGUAI (Técnico: Daniel Garnero)

Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza; Andrés Cubas, Mathias Villasanti e Hernesto Caballero (Damián Bodadilla); Julio Enciso, Miguel Almirón e Alex Arce



BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Raphinha