Em campo, no entanto, a equipe não apresenta nada muito diferente do clássico estilo sul-americano, pautado mais nas individualidades do que no jogo coletivo. O sistema utilizado é o 4-3-3, tanto para atacar quanto para defender. Na marcação, prioridade da equipe de Batista, a organização em linhas faz com que os meias e atacantes precisem escolher entre marcar o centro do gramado ou o corredor.