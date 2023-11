- Uma Seleção Brasileira não pode ter dois técnicos interinos no mesmo ano. A responsabilidade do que está acontecendo com a Seleção é da CBF. Não é do Fernando Diniz. O Brasil jogou oito vezes esse ano, ganhou de Guiné, Peru e Bolívia, só. Empatou com a Venezuela e perdeu para Senegal, Marrocos, Colômbia e Uruguai - começou PVC, em live no "UOL".