André Rizek criticou bas atuações da Seleção Brasieleira de Dorival Júnior (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 18:06 • Rio de Janeiro

A seleção brasileira estreia nesta edição de data fifa na sexta-feira (06), contra o Equador, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O desempenho do Brasil nas eliminatórias não tem agradado André Rizek, jornalista da TV Globo, que expressou sua profunda preocupação com o rumo da seleção canarinha que, segundo ele, já não está mais em período de teste.

Até então, dos dezoito pontos em disputa, o Brasil somou apenas 7, ficando em sexto lugar, o último da zona de classificação direta para a Copa do Mundo.

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- Eu estou assustado com a calma das pessoas aqui no Brasil em relação à classificação da Seleção para a próxima copa. Eu não vejo nenhum motivo para calmaria porque estamos em sexto lugar, ou seja, no limite da zona de classificação. Além disso, não enxergo na nossa convocação uma geração que seja muito melhor do que as outras seleções sul-americanas e, na prática, os resultados estão me dizendo que eu tenho que ficar assustado mesmo -disse André Rizek, antes de completar:

- Nosso desempenho até o momento não é nada animador e a pura reunião dos melhores jogadores brasileiros já não é mais garantia de nada. O futebol hoje em dia é muito mais nivelado, então precisamos começar a tratar a classificação para a Copa do Mundo com senso de urgência. Já acabou o período de testes - concluiu.

Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador que, mesmo tendo sofrido uma punição decretando a perda de três pontos, ainda está a frente do Brasil na classificação, com um ponto a mais. Na Copa America de 2024, ambas foram eliminadas nas quartas de final.