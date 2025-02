Brasil perde para Colombia, mas avança no Sul-Americano Sub-20

O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Colombia, pela 5ª rodada, e última, da fase de grupos do Sul-Americano Sub-20. O atacante colombiano Neyser Villarreal foi o responsável pelo único gol da partida. Apesar da derrota, a equipe brasileira conseguiu se classificar para o hexagonal final do torneio.

Com três derrotas e duas vitórias, o time do técnico Ramon Menezes alcançou a próxima fase na terceira colocação do grupo B. Além do Brasil, Argentina, Colombia, Uruguai, Paraguai e Chile também alcançaram a próxima fase do torneio. Por outro lado, as seleções da Venezuela, Peru, Equador e Bolívia foram eliminadas na fase de grupos do Sul-Americano Sub-20.

Como foi a partida entre Brasil e Colombia?

As jovens promessas do futebol brasileiro conseguiram se impor durante o primeiro tempo e acumularam as melhores chances nos 45 minutos iniciais. Contudo, o desempenho do elenco treinado por Ramon Menezes caiu de desempenho na segunda etapa.

Logo no primeiro miniuto do retorno ao gramado, a Colombia abriu o placar com Neyser Villarreal. O jovem colombiano foi lançado nas costas da defesa brasileira, e ao entra na área acertou um chute cruzado, sem chance para o goleiro Felipe Longo.

A Seleção Brasileira sentiu o gol e passou a ser dominada pelo adversário. Com muita imposição física, a Colombia conseguiu assegurar o resultado e se classificar na primeira colocação do Grupo B do Sul-Americano Sub-20.

