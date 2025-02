Atacante da Seleção Brasileira deve deixar a Europa e assinar com time saudita

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, que conta com o atacante Roberto Firmino e o zagueiro Roger Ibanez no elenco, está próximo de acertar com mais um nome com passagens pela Seleção Brasileira. De acordo com a imprensa de Portugal, o atacante Galeno, do Porto, deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias.

Seguno o portal A Bola, de Portugal, os Dragões liberaram o ponta para viajar até Jidá e realizar exames médicos pelo Al-Ahli. Ainda existe cautela com relação à contratação, afinal, as partes estiveram próximas de um acordo na janela de transferências de verão, mas a transferência acabou não ocorrendo. O estágio atual é de acordo verbal entre clube e o jogador.

O Al-Ahli vai pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 303 milhões) pela contratação do jogador, e de acordo com a imprensa lusa, Galeno deve receber salário de 5 milhões de euros por temporada. Entre os brasileiros do elenco, além de Firmino e Ibanez, o volante Alexsander, ex-Fluminense, também dividirá vestiário com o atacante.

Roberto Firmino, ex-Seleção Brasileira, comemora gol pelo Al-Ahli na liga saudita (Foto: Divulgação/ Al-Ahli)

Com grande parte da carreira profissional trilhada em solo português, Galeno deve ter a primeira experiência longe dos gramados europeus. No Porto desde a temporada 2021-22, o brasileiro é multicampeão pela equipe e soma 45 gols e 21 assistências em 153 jogos disputados.

Foi com a camisa dos Dragões que o jogador teve a experiência de vestir a camisa da Seleção Brasileira: convocado para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março de 2024, Galeno jogou por oito minutos no empate por 3 a 3 diante da Fúria, no Santiago Bernabéu.

Rumo à Arábia Saudita: atacante da Seleção Brasileira se despede de companheiros de time

Galeno, inclusive, já teria dado pistas sobre o futuro em um comentário nas redes sociais. O ponta deu um recado de despedidas ao compatriota Pepê, ex-Grêmio, em uma publicação no Instagram.

