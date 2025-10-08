menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Brasil fará apenas um treino com grupo completo antes do jogo com a Coreia do Sul

Carlo Ancelotti comandou penúltima atividade ainda com um desfalque no elenco

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
07:42
Carlo Ancelotti e o coordenador técnico da Seleção, Juan Santos
imagem cameraCarlo Ancelotti e o coordenador técnico da Seleção, Juan Santos, durante treino em Seul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta quarta-feira (8) o penúltimo treino da Seleção antes do amistoso do Brasil com a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira (10), a partir das 8h (de Brasília), em Seul. E, mesmo na antevéspera do confronto, a atividade ainda foi com elenco incompleto.

Isso porque o volante Joelinton chegou a Seul apenas ao longo da tarde, no horário local, e não conseguiu participar do treinamento. Ele e Bruno Guimarães, que atuam pelo Newcastle, da Inglaterra, eram esperados na terça-feira, mas tiveram problema no voo que os levaria à Coreia do Sul. Os dois volantes foram alocados em outras aeronaves, mas apenas Guimarães conseguiu chegar a tempo do treino desta quarta.

Apesar disso, com 25 jogadores à disposição, Carlo Ancelotti enfim teve condições de começar a definir a escalação do Brasil para o jogo com a Coreia. Mas, como de praxe, o técnico fechou a atividade e não deu indícios de quem deve começar a partida.

Amistoso do Brasil com a Coreia do Sul será em estádio de Copa do Mundo

Após o treino desta quarta-feira, realizado no complexo do Goyang Stadium, nos arredores de Seul, alguns jogadores pararam para interagir com torcedores coreanos que aguardavam do lado de fora. Vinicius Jr foi o mais comemorado deles.

O Brasil fará mais um treino antes da partida com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), desta vez no Seul World Cup Stadium, local do amistoso. O estádio foi inaugurado em 2001 para a disputa da Copa do Mundo de 2002, organizada por Coreia do Sul e Japão. Todos os 65 mil ingressos colocados à venda para o amistoso foram comercializados.

O volante André e o atacante Rodrygo estão de volta à Seleção Brasileira
O volante André e o atacante Rodrygo estão de volta à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

