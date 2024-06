Brasil encerra preparação com má impressão e chega como 4ª força na Copa América

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 06:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos dois amistosos preparativos para a Copa América contra México e Estados Unidos, o Brasil decepcionou. Não apenas pela vitória apertada diante da La Tri e o empate com os norte-americanos, mas principalmente por conta do desempenho.

➡️ Clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!

Nesse momento, a fragilidade defensiva é uma questão a ser tratada, uma vez que a Seleção sofreu seis gols nas últimas três partidas disputadas. E poderia ter sido pior se não fosse Alisson fazendo grandes defesas e livrando a equipe de uma derrota na última quarta-feira (12).

Na Copa América, o Brasil chega como a 4ª força e não é favorita para a conquista do título erguido pela última vez em 2019. Argentina, Uruguai e Colômbia estão em um processo mais avançado e vivem uma fase superior.

Adversária da Seleção no Grupo D, a equipe de James Rodríguez, Arias, Luís Díaz e companhia derrotou os Estados Unidos por 5 a 1 no último sábado (8). E os norte-americanos não foram com um time alternativo.

Seleção Brasileira de Dorival Júnior apresenta fragilidades defensivas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Sob comando de Fernando Diniz em 2023, o Brasil foi derrotado para as três equipes que entram como favoritas na Copa América durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com isso, os pentacampeões ocupam a 6ª colocação em busca de uma vaga no Mundial 2026.

Com mais de uma semana de trabalho até a estreia da competição continental, Dorival Júnior precisa fazer diversos ajustes para não se complicar no torneio. Por outro lado, os atletas terão mais tempo para descansar após uma temporada desgastante antes da bola rolar para valer.

Duelo mais aguardado da fase de grupos, Brasil e Colômbia se enfrentam no dia dois de julho, em que Dorival Júnior irá encarar um time que está em um nível acima dos últimos dois adversários. E será uma amostra em relação ao que a Seleção almeja e onde pode chegar.