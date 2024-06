No último teste antes da Copa América, Brasil decepciona e empata com Estados Unidos

Rodrygo foi o autor do único gol do Brasil contra os Estados Unidos (Rich Storry/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 22:04 • Orlando (EUA)

O Brasil empatou com os Estados Unidos por 1 a 1, nesta quarta-feira (12), no último amistoso antes do início da Copa América. Rodrygo abriu o placar para a equipe de Dorival Júnior, e Pulisic deixou tudo igual.

Com o fim dos amistosos, o Brasil se prepara para a estreia contra a Costa Rica, que acontece no dia 24 de junho. Já os Estados Unidos encaram a Bolívia no dia 23 de junho.

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 1 x 1 Brasil - Amistoso

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de junho de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Arbitragem: Said Martinez (árbitro); Walter Lopes e Christin Ramirez (auxiliares); Oscar Romo (VAR).

Vini Jr teve noite apagada contra os Estados Unidos (Foto: Rich Storry/AFP)

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Gregg Berhalter)

Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; Musah, McKennie e Reyna; Pulisic, Pepi e Weah

BRASIL (Técnico Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.