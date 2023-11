O técnico Fernando Diniz realizará nesta segunda-feira (6), às 14h, na sede da CBF, sua terceira convocação no comando da Seleção Brasileira. O Brasil encara a Colômbia, no dia 16 de novembro, em Barranquilla, e a Argentina, no dia 21, no Maracanã, pela 3ª e 4ª rodada, respectivamente, das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Veja os nomes selecionados e a entrevista coletiva de Fernando Diniz no vídeo acima.