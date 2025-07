Após mudança no Instagram, CBF trabalha para ter grade de programação no Youtube; entenda

A mudança do nome do perfil da CBF no Instagram, de @cbf_futebol para @brasil, que ocorreu nesta quarta-feira (23), faz parte de uma revisão estratégica mais ampla da comunicação digital da entidade. A nova abordagem tem como principal objetivo aumentar o alcance global da CBF nas redes sociais. O Instagram, principal rede em termos de engajamento, passou a ser visto como um canal com grande potencial de crescimento.

A conta, que já ultrapassa 18 milhões de seguidores, agora se posiciona como vitrine principal das seleções brasileiras, com foco nos conteúdos da equipe masculina principal, mas também incorporando notícias relevantes da seleção feminina, das equipes de base e de futsal, de ambos os gêneros.

— Não era o nome mais fácil, principalmente quando pensamos no público estrangeiro. O nome ‘Seleção’ também era complicado para os estrangeiros. Então veio essa provocação. Por que não mudar para ‘Brasil’? Imagine quantos seguidores a mais teríamos? Falamos com a ‘Meta’ e conseguimos mudar o nome — explica Fábio Seixas, diretor de comunicação da CBF.

Paralelamente, a CBF vem promovendo uma transformação em seu canal oficial no YouTube, onde aposta na criação de uma grade de programação consistente e na ampliação da produção de vídeos sobre os bastidores das seleções. O canal passa por uma reformulação editorial, para transformar o conteúdo em uma ferramenta estratégica de engajamento e fidelização. A ideia é oferecer uma programação contínua.

— A nova gestão não completou 60 dias, mas em termos de conteúdo, tem de ter um conteúdo atraente, esse é o primeiro passo. Precisa ter uma grade mínima para fazer o canal crescer — projetou Seixas.

Os bastidores já se provaram o formato mais eficaz dentro da plataforma: os sete vídeos mais assistidos da CBF TV são conteúdos exclusivos de bastidores. A nova gestão pretende ampliar esse modelo, aproveitando o acesso privilegiado que a entidade tem às delegações para entregar materiais que a imprensa convencional não consegue produzir. A expectativa é consolidar o canal como o maior entre seleções nacionais até a Copa do Mundo de 2026 e, mais adiante, na Copa feminina de 2027.

O crescimento recente do número de inscritos, especialmente durante as transmissões ao vivo dos treinos da seleção feminina, é visto como indicativo de que a mudança na linha editorial já surte efeito. O planejamento inclui ainda o uso dinâmico da página da CBF TV, que será personalizada conforme o tema de maior relevância no momento, seja ele futebol feminino, futsal ou categorias de base.

A nova estratégia digital da CBF busca a expansão da presença nas principais plataformas e busca ativa por formatos que dialoguem com diferentes faixas do público torcedor. A meta é clara: transformar o alcance digital da CBF em um ativo proporcional ao tamanho do Brasil no cenário do futebol mundial.