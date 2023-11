O atacante Gabriel Martinelli, da Seleção Brasileira, concede entrevista coletiva na Ganja Comary após o treinamento deste sábado (19). O Brasil se prepara para enfrentar a Argentina no Maracanã, jogo que acontecerá na terça-feira (21), às 21h30 (hora de Brasília). Martinelli foi titular no último duelo da equipe, derrota por 2 a 1 diante da Colômbia, e autor do gol de honra do Brasil. O jogador deve aparecer entre os titulares novamente no clássico da próxima rodada. Veja a entrevista coletiva de Gabriel Martinelli, atacante da Seleção Brasileira, no player acima.