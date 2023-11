A começar pelo substituto de Vinícius Júnior no ataque do Brasil. O atacante sofreu uma ruptura muscular na perna esquerda no jogo diante da Colômbia e foi cortado da delegação da Seleção Brasileira. Em seu lugar, Diniz deve escalar Gabriel Jesus, mantendo assim o sistema tático com quatro atacantes. O atacante treinou normalmente e deve reforçar o Brasil na próxima partida.