GABRIEL JESUS

O atacante do Arsenal (Inglaterra) é o favorito para ocupar a vaga no ataque da equipe, a depender de como será a sua recuperação até o dia do clássico. O atleta não atua desde 24 de outubro, quando sofreu uma lesão muscular. No entanto, o jogador já está treinando com o grupo e participou da atividade de sábado (18) entre os titulares.



Jesus é um atacante que tende a jogar no limite do impedimento a todo instante. Ou seja, um jogador que vive empurrando a defesa adversária para trás. Esse movimento ajuda a espaçar a marcação rival, principalmente no espaço entre defesa e meio-campo, o que pode dar maior liberdade para Rodrygo se movimentar pelo meio do campo, tabelar e articular os ataques do time. Além disso, sua entrada liberaria Martinelli para atuar com mais liberdade, trocando de posição com Rodrygo e Raphinha.