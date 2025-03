O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, faz a partir das 11h (de Brasília) desta quinta-feira (6) a convocação para os jogos com Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Acompanhe ao vivo:

continua após a publicidade

➡️ Se for convocado, Neymar terá maratona de jogos pelo Santos e Seleção

Há enorme expectativa pela convocação de Neymar. O jogador foi chamado para a Seleção Brasileira pela última vez há um ano e meio. Foi a serviço da equipe nacional que o craque, atualmente no Santos, acabou sofrendo a mais grave lesão da carreira, em jogo com o Uruguai.

Neymar é um dos 52 nomes que apareceram na lista de pré-convocados de Dorival Júnior. A pré-lista foi divulgada pelo treinador da Seleção Brasileira pela primeira vez, na semana passada.

continua após a publicidade

Convocação da Seleção é para rodada mais difícil das Eliminatórias

A convocação da Seleção Brasileira desta quinta-feira será para definir os nomes que irão defender o Brasil nos jogos com a Colômbia, dia 20, em Brasília; e com a Argentina, dia 25, em Buenos Aires.

Quinta colocada na classificação para o Mundial, com 18 pontos em 12 jogos, a Seleção terá pela frente na rodada duas equipes para as quais perdeu no 1º turno. A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, e está virtualmente classificada para a Copa do Mundo de 2026. Os colombianos, por sua vez, têm 19 pontos e estão uma posição à frente do Brasil.

continua após a publicidade

Além disso, Dorival Júnior está pressionado após o Brasil empatar os dois últimos jogos, diante de Venezuela e Uruguai, em novembro do ano passado.