O técnico Carlo Ancelotti faz nesta quarta-feira (1º) a penúltima convocação do ano da Seleção Brasileira. O treinador anuncia a lista neste momento para os amistosos na Ásia com a Coreia do Sul e Japão. Acompanhe ao vivo:

➡️Flamengo tem três jogadores na pré-lista de Ancelotti para amistosos da Seleção

O Brasil vai encarar a Coreia do Sul em Seul, a partir das 8h (de Brasília) do dia 10. Quatro dias depois, será a vez de enfrentar o Japão em Tóquio, às 7h30. As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México.

Carlo Ancelotti quer aproveitar os períodos de treinamento e jogos amistosos para conhecer melhor os atletas que têm à disposição. No mês passado, durante a preparação da Seleção para os dois últimos jogos nas Eliminatórias, Ancelotti revelou que cerca de 70 atletas são considerados pela comissão técnica como em condições de disputar a Copa do Mundo do próximo ano.

Seleção terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo

Além dos jogos com Coreia do Sul e Japão, o Brasil terá mais dois amistosos este ano. Em novembro, a Seleção terá partidas com equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados.

Carlo Ancelotti fará a convocação da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 em maio. Antes, o Brasil fará dois amistosos com equipes do primeiro escalão da Europa na Data Fifa de março. Há conversas avançadas para um jogo com a França. Holanda e Croácia também estão no radar. A definição dos jogos depende da classificação das equipes ao Mundial, que ainda disputam as Eliminatórias europeias.

