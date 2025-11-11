Tropa do Rayo? Amizade que virou símbolo de Rodrygo nas comemorações da Seleção

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, se apresentou à Seleção Brasileira na última segunda-feira (10) para os compromissos contra Senegal, no próximo sábado, em Londres, e Tunísia, no dia 18, em Lille (França). Além do protagonismo na Seleção, o camisa 10 também vive um momento especial fora dos gramados com a "Tropa do Rayo", grupo de amigos que inspirou sua comemoração após gols e que tem ganhado destaque nas redes sociais.

continua após a publicidade

O gesto foi eternizado na última Data Fifa, durante a goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Seul, quando Rodrygo marcou duas vezes e celebrou fazendo o movimento criado pelo grupo. A Tropa Rayo é formada por 14 amigos próximos do jogador e nasceu de forma espontânea, segundo explicaram Julio Verçosa, Paulo Victor e João Lucas, em conversa com o Lance!.

– A Tropa do Rayo foi criada por uma música produzida pelo DJ Zullu em uma das férias dos nossos amigos! Somos um total de 14 pessoas – contou um dos integrantes do grupo.

continua após a publicidade

O gesto, que hoje é visto nas comemorações de Rodrygo, foi idealizado por Cleiton Castro, conhecido como El Trovão, e pelo próprio Julio Verçosa.

– A ideia foi representar a união e a alegria da nossa amizade! Deixamos esse símbolo como uma marca única do nosso grupo – explicou.

A emoção tomou conta da turma quando Rodrygo levou o gesto para os gramados.

– Ficamos muito felizes, porque ele já tinha feito o símbolo no ensaio de fotos do Real Madrid e no telão do estádio, mas faltava o gol. Quando ele fez, foi especial, porque aconteceu em um dos momentos mais importantes da carreira dele – completou um dos amigos.

continua após a publicidade

Rodrygo é o artilheiro do atual ciclo da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, com oito gols marcados desde o fim do Mundial do Catar. Os gols aconteceram em partidas contra Guiné, Bolívia, Espanha, Estados Unidos, Equador e Coreia do Sul. Com a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção em maio, o jogador tem mostrado regularidade e o motivo de ser um dos homens de confiança do italiano.

Com dois amistosos pela frente, o atacante chega à Seleção como protagonista — dentro de campo, pelos gols, e fora dele, pela energia contagiante da Tropa Rayo, que virou sinônimo de amizade, identidade e celebração.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte