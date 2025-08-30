Ancelotti convoca Samuel Lino, do Flamengo, para a Seleção
Atacante rubro-negro entra na vaga de Matheus Cunha, cortado por lesão
O técnico Carlo Ancelotti decidiu convocar o atacante Samuel Lino, do Flamengo, para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele vai ocupar a vaga de Matheus Cunha, que se lesionou neste sábado (30). O Brasil encara o Chile na quinta-feira (4), no Maracanã, e encerra o qualificatório na terça (9), diante da Bolívia, fora de casa.
➡️Confira a classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo
A convocação de Samuel Lino acontece poucas horas após Matheus Cunha deixar o campo mais cedo em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante do Manchester United saiu ainda no primeiro tempo na vitória por 3 a 2 sobre o Burnley, no Old Trafford.
"Após conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção, o atacante Matheus Cunha foi desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League", informou a CBF, em nota.
Samuel Lino é terceira mudança em quatro cortes na Seleção
Este é quarto corte que Carlo Ancelotti é obrigado a fazer na Seleção Brasileira desde que anunciou a lista de convocados na segunda-feira (25). Horas após o anúncio, Joelinton teve problema muscular em partida do Newcastle com o Liverpool. No mesmo dia, Alex Sandro sentiu a panturrilha. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para ocupar a vaga do volante, mas a comissão técnica optou por não convocar ninguém para o lugar do lateral.
Na sexta-feira (29), outro lateral foi cortado. Dessa vez foi Vanderson, do Monaco. Vitinho, do Botafogo, foi chamado.
A Seleção Brasileira começa a se apresentar na Granja Comary na noite deste domingo (31), e no dia seguinte começa a preparação para os jogos com Chile e Bolívia.
