Convocado pela primeira vez para defender a seleção braslileira, Luciano Juba já está em Londres e participou do primeiro treino antes dos amistosos contra Senegal e Tunísia. Mais um orgulho para a torcida do Bahia, que também viu Jean Lucas vestir a camisa verde e amarela nesta temporada.

O primeiro jogo da Seleção, inclusive, está marcado para as 13h deste sábado (horário de Brasília), contra Senegal, no Emirates Stadium. O desafio seguinte será contra a Tunísia, às 16h30 da próxima terça-feira (18) no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

A expectativa é que Luciano Juba ganhe minutos em algum dos dois jogos. Vale lembrar que ele também vai ter Caio Henrique (Monaco) e Alex Sandro (Flamengo) como concorrentes na lateral esquerda.

Antes de Luciano Juba, o volante Jean Lucas esteve na convocação de Ancelotti para as últimas rodadas das Eliminatórias e se tornou o primeiro jogador do Bahia chamado para a seleção brasileira desde 1991, ano em que o meia Luis Henrique vestiu a Amarelinha durante a Copa América e amistosos daquele ano.

➡️Convocação da Seleção: Ancelotti elogia Luciano Juba e destaca 'perfil técnico'

Juba no treino da Seleção

Dos 22 atletas presentes em Londres, apenas 12 estiveram efetivamente em campo nesta segunda-feira: Ederson, Paulo Henrique, Luciano Juba, Caio Henrique, Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Andrey Santos, Estevão, Lucas Paquetá, Rodrygo e Matheus Cunha. O restante do grupo participou de atividades regenerativas e leves na academia do CT. Confira imagens abaixo:

Luciano Juba em treino da seleção brasileira na cidade de Londres antes do amistoso contra a seleção de Senegal (Foto: Rafael Ribeiro / da CBF)