Escrito por Rafael Marson • Publicada em 26/04/2024 - 00:02 • São Paulo (SP)

Luis Zubeldía deu um ótimo cartão de visitas ao torcedor do São Paulo ao estrear com vitória convincente sobre o Barcelona de Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

A grande novidade na escalação de Zubeldía foi a escalação do quarteto ofensivo com Ferreirinha, André Silva, Luciano e Calleri. André Silva jamais atuou na ponta-direita, e o treinador explicou que contou com auxílio da tecnologia para planejar o time titular.

- Os jogadores jogaram muito no 4-2-3-1. Mudei um pouco a característica, em vez de jogar com um extremo pela direita, coloquei um centroavante (André Silva) no setor. Ele me contou que era a primeira vez que jogava nesta função, mas vi no GPS que ele podia render e se comprometeu a fazer o trabalho. Com Calleri e Luciano na área, seria muito complicado para o Barcelona, porque são jogadores de área, que sentem o gol - explicou o argentino durante coletiva.

Apesar da oscilação no segundo tempo do São Paulo, Zubelía se sentiu satisfeito com o que viu da equipe diante do Barcelona-EQU.

(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)

- Creio que o time teve bons momentos de futebol dentro dos 90 minutos, 95 minutos. Em muitas ocasiões essas associações curtas nos fizeram ter espaços para atacar por dentro e por fora, acionando nossos atacantes, que eram três: Luciano, Calleri e André, tendo também a referência de Ferreirinha pelo lado esquerdo. Esse mix de ter a bola e atacar os espaços foi o mais importante para resumir o que fez o São Paulo. Há momentos em que o Barcelona te empurra, porque é um time grande, leva muita gente ao estádio. Em Libertadores é normal que haja situações como essas, que o São Paulo sofra um pouco. Mas, em termos gerais, gostei da equipe e senti que estavam cômodos para jogar - comentou.

O próximo compromisso de Zubeldía pelo São Paulo será o clássico Choque-Rei contra o Palmeiras, na segunda-feira (29), pelo Brasileirão;