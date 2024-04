(Foto: MARCOS PIN / AFP)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 25/04/2024 - 22:55 • São Paulo (SP)

Na estreia do técnico Luos Zubeldía, o São Paulo venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Calleri e Alisson anotaram os gols do Tricolor no Estádio Monumental de Guayaquil.

Com o resultado, o São Paulo fica com seis pontos e permanece em segundo lugar no Grupo B, atrás do Talleres, que soma sete pontos. O Barcelona de Guayaquil é o terceiro colocado, com dois pontos.

✅FICHA TÉCNICA

Barcelona de Guayaquil 0 x 2 São Paulo

3ª rodada - Fase de grupos da Libertadores

Data e horário: quinta-feira, 25 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador

Onde assistir: ESPN

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

VAR: Delis López

GOLS: Calleri e Alisson

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona de Guayaquil - (Treinador: Diego Lopez)

Javier Burrai; William Vargas, Nicolás Ramírez, Luca Sosa e Anibal Chalá; Jesús Trindade, Leonai e Damián Díaz; Braian Oyola, Francisco Fydriszewski e Joao Rojas.

São Paulo - (Treinador: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Pablo Maia, Alisson, e Luciano; Ferreirinha, André Silva e Calleri.

Calleri comemorando seu gol contra o Barcelona (Foto: MARCOS PIN / AFP)

