Zubeldía explica desfalques no São Paulo e reforça receio com gramado sintético

O São Paulo empatou com o Palmeiras por 0 a 0, neste domingo (16), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Zubeldía, treinador do Tricolor, surpreendeu ao iniciar o duelo sem os meias Lucas Moura e Oscar, destaques da equipe. Na entrevista coletiva, o argentino explicou que foi para evitar um desgaste na equipe.

— É um tema muito profundo. Hoje foi por uma questão de carga de minutos. Havíamos planejado que certos jogadores jogassem 90 minutos nos dois jogos em Brasília. E, claro, hoje já seria o terceiro jogo de 90 minutos, o que seria muito mais desgastante — disse o treinador do São Paulo.

O Tricolor passou por uma sequência desgastante na última semana. A equipe disputou duas partidas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, os empates por 0 a 0 contra a Inter de Limeira, e por 3 a 3 contra o Velo Clube. O MorumBis recebeu apresentações musicais.

Nesses duelos, Oscar e Lucas Moura atuaram em quase todas as partidas. Segundo Zubeldía, a alta minutagem da dupla o motivou a deixá-los no banco, o que também se associa a uma estratégia mais reativa contra o Palmeiras.

— Um jogador como o Lucas é explosivo; outro, como o Óscar, se movimentou muito no último jogo e terminou com o tornozelo um pouco inchado. Então, jogadores que tiveram menos minutos foram colocados em campo hoje, sabendo que poderiam se encaixar no esquema que já tínhamos preparado — disse o treinador.

Treinador após empate entre Palmeiras e São Pualo

Gramado sintético no Allianz Parque

O Choque-Rei aconteceu no estádio do Palmeiras, que possui gramado sintético. Na entrevista coletiva, Zubeldía foi sincero ao afirmar que não concorda com a adesão ao piso, temendo que ele cause lesões nos atletas, e declarou que os jogadores precisam se organizar.

— Há algo que tenho claro: os jogadores de todo o Brasil preferem gramado natural. Por uma questão de saúde e também de espetáculo. Entendo que seja mais caro, porque sendo natural, se você quer fazer a quantidade de shows que acontecem no Brasil, se quer fazer a quantidade de shows que o Palmeiras faz, claro, quando desmonta o palco, precisa investir novamente no gramado natural. Mas é o que acontece. Os clubes buscam recursos com total justiça e, por isso, colocam esse tipo de gramado — disse o técnico.

— Acredito que, em algum momento, os jogadores terão que se unir. Em algum momento, os jogadores terão que tomar uma posição sobre isso. Porque quem está perdendo, ou pode perder ainda mais, é o jogador de futebol e sua saúde. E digo isso porque, aos 23 anos, não pude jogar mais por causa do meu joelho — completou o argentino.