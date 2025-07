Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 17/07/2025

O São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira, dia 17 de julho, após jogo em Bragança Paulista contra o Bragantino. Time não terá descanso e mira clássico contra o Corinthians.

Agenda

O São Paulo se apresenta no SuperCT a partir das 11h (de Brasília). O time não terá nenhum descanso na agenda desta semana após o jogo contra o Bragantino. A equipe mira o clássico contra o Corinthians, que acontece no sábado no Morumbis.

O Tricolor irá voltar a monitorar Lucas Moura. Existe uma grande dúvida quanto ao seu retorno, mas o camisa 7 segue assistido. Existe chance também do Tricolor estar perto de anunciar Gonzalo Tapia, reforço que chega emprestado pelo River Plate.

Crias de Cotia

O Sub-20 volta a se apresentar em Cotia, mas agora vindo de uma eliminação no Brasileirão Sub-20. As outras categorias não tem jogos marcados na agenda.

Futebol feminino

O elenco profissional ainda não tem atividades marcadas. Com a Data-Fifa e jogadoras convocadas, ainda não estão se apresentando.

Próximos jogos do São Paulo

19/07 - 21h - SPFC x Corinthians - Campeonato Brasileiro

23/07 - 19h - Juventude x SPFC - Campeonato Brasileiro

26/07 - 16h - SPFC x Fluminense - Campeonato Brasileiro

31/07 - 19h30 - SPFC x Athletico - Copa do Brasil (ida)

03/08 - 20h30 - Internacional x SPFC - Campeonato Brasileiro